كشف طبيب التغذية البريطاني فرانكلين جوزيف أن الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على حقن إنقاص الوزن الشهيرة قد يفسدون جهودهم دون علم.

ويعود السبب إلى تناولهم أطعمة ومشروبات يظنون أنها صحية، لكنها تحتوي على سعرات حرارية خفية تتجاوز بكثير ما يدركونه، مما يعيق فعالية الأدوية، وفقا لـ "سوري لايف".

وبالرغم من فعالية الحقن في التحكم بالشهية، إلا أنها لا تلغي أهمية الخيارات الغذائية.

وهناك اتجاه متزايد بين مستخدمي أدوية إنقاص الوزن، وهو الاعتقاد بأن الدواء سيحقق الهدف بمعزل عن نوعية الغذاء المستهلك.

وهذا السلوك يتم تعزيزه للأسف بواسطة عادات تيك توك الصحية التي يقدمها المؤثرون، مما يدفع المستخدمين إلى تجاهل مبادئ التغذية الأساسية.

وهذا التأثير الزائف يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ التقدم، وثبات الوزن، بل قد يسبب زيادة الوزن.

وأيضا حقن إنقاص الوزن تقلل الشهية، لكنها لا تزيل السعرات الحرارية، ويمكن أن يكون الطعام مغذيا ولكنه لا يزال غنيا بالسعرات الحرارية.

وإذا كنت تتناول طعاما أقل، فإن كل اختيار للأطعمة يصبح أكثر أهمية.

وحذر جوزيف مما سماه "مصائد السعرات الحرارية الخفية" التي يجب على مستخدمي الحقن الحذر منها، مثل: العصائر والمشروبات الغنية بالسعرات، وألواح البروتين، أو عندما يمزج الناس زبدة المكسرات ومسحوق البروتين ظناً منهم أنها الطريقة الصحيحة لتناول الطعام.

وهذه الأطعمة صحية بكميات صغيرة، لكنها غنية بالسعرات الحرارية. ملعقتان كبيرتان فقط من زبدة المكسرات يمكن أن تتجاوز 200 سعرة حرارية".

وأوصى جوزيف بتناول وجبات غنية بالخضراوات والفواكه الكاملة، والفاصوليا، والعدس، والبطاطس، والأرز البني والحبوب الكاملة، إلى جانب تناول شرائح من البروتين قليل الدهن بحجم راحة اليد، وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالماء بدلاً من المشروبات السكرية أو السعرات الحرارية المخلوطة.

