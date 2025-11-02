5 مشروبات تساعد على حرق الدهون وتخفيف التوتر

كشف موقع "تايمز أوف إنديا"، عن بعض المشروبات التي يمكن تناولها قبل النوم أن تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم وحرق الدهون.

شاي البابونج

يحتوي على خصائص مهدئة تخفف التوتر وتحفز على النوم العميق وتنظم عملية الأيض وهرمونات الشهية.

ماء الليمون الدافئ

يسهم ماء الليمون الدافئ في دعم الهضم والتخلص من السموم والانتفاخ، كما يساعد فيتامين سي الموجود فيه على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم كمضاد للأكسدة.

القرفة

بفضل خصائصها المولدة للحرارة، تساعد القرفة على تحفيز الأيض وزيادة طفيفة في حرارة الجسم وضبط مستويات سكر الدم والحد من نوبات الجوع.

مشروب خل التفاح

يحسن خل التفاح من الهضم وينظم سكر الدم ويدعم جهود إدارة الوزن عند استهلاكه ليلا.

الزنجبيل

بفضل احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات وداعمة للهضم، ينصح بتناول شاي الزنجبيل مساءً، وذلك لأنه يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري