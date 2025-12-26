كتب – سيد متولي

الكبد أحد أكثر أعضاء الجسم حيوية وتعقيدا، إذ يتولى مهام أساسية تشمل تنقية الجسم من السموم، والمساعدة في هضم الطعام، وتخزين الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى تنظيم عمليات الأيض.

ورغم قدرته اللافتة على التكيف والتجدد، فإن هذه القوة لا تجعله محصنا تماما من الضرر، فالممارسات اليومية الخاطئة، التي قد تبدو بسيطة أو غير مؤذية، يمكن أن تلحق بالكبد أذى تدريجيا يتطور مع الوقت إلى أمراض خطيرة، مثل التليف أو الفشل الكبدي.

وحذرت صحيفة "إندبندنت" من 4 عادات شائعة قد تدمر كبدك دون أن تشعر، وتتمثل في:

قلة الحركة

الخمول البدني لا يؤثر فقط على الوزن، بل يمتد أثره إلى صحة الكبد، فقلة النشاط تسهم في مقاومة الإنسولين واضطرابات التمثيل الغذائي، ما يعزز تراكم الدهون في الكبد.

التغذية السيئة

النظام الغذائي غير المتوازن قد يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الكبد، مسببا ما يعرف بمرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول، ومع استمرار تراكم الدهون، تتراجع كفاءة الكبد، ويظهر الالتهاب ثم التندب، وصولا إلى التليّف.

كما تسهم الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والسكريات، والمشروبات المحلاة، والوجبات السريعة في زيادة العبء على الكبد، لذا يجب الاعتماد على غذاء صحي متوازن، غني بالخضروات والفواكه والأطعمة الطبيعية.

التدخين

لا يقتصر ضرر التدخين على الرئتين والقلب، بل يمتد ليصيب الكبد أيضا، فدخان السجائر مليء بالمواد السامة التي تجبر الكبد على العمل بجهد مضاعف للتخلص منها.

ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تلف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي، ويزيد من خطر التليّف وسرطان الكبد.

الإفراط في تناول المسكنات

يلجأ كثيرون إلى مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الباراسيتامول، ظنا بأنها آمنة تماما، إلا أن تجاوز الجرعات الموصى بها، ولو بشكل بسيط، قد يشكل تهديدا حقيقيا للكبد.

عند تكسير الباراسيتامول، ينتج الكبد مادة سامة يتعامل معها الجسم عادة عبر آليات دفاعية، لكن في حال الإفراط، تتراكم هذه المادة وتهاجم خلايا الكبد، ما قد يؤدي إلى فشل كبدي حاد قد يهدد الحياة.

