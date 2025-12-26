حالة الطقس غدا السبت.. الأرصاد تحذر المواطنين في هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

وحذرت الهيئة، في بيان رسمي، من شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدًا السبت..

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال الصباح الباكر، ومائلًا للدفء نهارًا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأفادت هيئة الأرصاد بأن البلاد سوف تشهد الظواهر الآتية:

• فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

• أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

• فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

• نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية ليلًا على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط (من العلمين حتى رفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار، فيما يكون البحر الأحمر معتدلًا، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت..

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى، وجاءت كالتالي:

• القاهرة: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

• العاصمة الإدارية: العظمى 20 درجة، الصغرى 8 درجات.

• 6 أكتوبر: العظمى 19 درجة، الصغرى 8 درجات.

• بنها: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

• دمنهور: العظمى 19 درجة، الصغرى 9 درجات.

• وادي النطرون: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

• كفر الشيخ: العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات.

• بلطيم: العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات.

• المنصورة: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

• الزقازيق: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

• شبين الكوم: العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات.

• طنطا: العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات.

• دمياط: العظمى 19 درجة، الصغرى 9 درجات.

• بورسعيد: العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة.

• الإسماعيلية: العظمى 21 درجة، الصغرى 13 درجة.

• السويس: العظمى 21 درجة، الصغرى 9 درجات.

• العريش: العظمى 21 درجة، الصغرى 10 درجات.

• رفح: العظمى 20 درجة، الصغرى 9 درجات.

• رأس سدر: العظمى 20 درجة، الصغرى 8 درجات.

• نخل: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة.

• سانت كاترين: العظمى 14 درجة، الصغرى درجتان.

• الطور: العظمى 22 درجة، الصغرى 11 درجة.

• طابا: العظمى 29 درجة، الصغرى 9 درجات.

• شرم الشيخ: العظمى 24 درجة، الصغرى 16 درجة.

• الإسكندرية: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

• العلمين: العظمى 20 درجة، الصغرى 9 درجات.

• مطروح: العظمى 20 درجة، الصغرى 9 درجات.

• السلوم: العظمى 19 درجة، الصغرى 8 درجات.

• سيوة: العظمى 19 درجة، الصغرى 5 درجات.

• رأس غارب: العظمى 24 درجة، الصغرى 13 درجة.

• سفاجا: العظمى 23 درجة، الصغرى 13 درجة.

• مرسى علم: العظمى 25 درجة، الصغرى 15 درجة.

• شلاتين: العظمى 27 درجة، الصغرى 21 درجة.

• حلايب: العظمى 24 درجة، الصغرى 20 درجة.

• أبو رماد: العظمى 26 درجة، الصغرى 20 درجة.

• مرسى حميرة: العظمى 25 درجة، الصغرى 19 درجة.

• أبرق: العظمى 26 درجة، الصغرى 18 درجة.

• جبل علبة: العظمى 26 درجة، الصغرى 19 درجة.

• رأس حدربة: العظمى 25 درجة، الصغرى 20 درجة.

• الفيوم: العظمى 21 درجة، الصغرى 8 درجات.

• بني سويف: العظمى 21 درجة، الصغرى 7 درجات.

• المنيا: العظمى 21 درجة، الصغرى 6 درجات.

• أسيوط: العظمى 21 درجة، الصغرى 6 درجات.

• سوهاج: العظمى 22 درجة، الصغرى 9 درجات.

• قنا: العظمى 23 درجة، الصغرى 11 درجة.

• الأقصر: العظمى 24 درجة، الصغرى 12 درجة.

• أسوان: العظمى 24 درجة، الصغرى 7 درجات.

• الوادي الجديد: العظمى 23 درجة، الصغرى 12 درجة.

• أبو سمبل: العظمى 23 درجة، الصغرى 12 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تصدر بناءً على أحدث خرائط الطقس، مع التنبيه إلى متابعة التحديثات أولًا بأول، واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

اقرأ أيضًا:

يومان فقط.. الحكومة تُحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن حالة الطقس غدًا السبت

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية