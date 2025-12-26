علقت النجمة السورية سلاف فواخرجي على حادث الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في سوريا، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت سلاف "السلام لأرواح الشهداء المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب في وادي الذهب حمص، والشفاء للمصابين والعزاء والصبر للأهالي ولنا".

كانت وسائل إعلام سورية، كشفت اليوم الجمعة 26 ديسمبر، عن وقوع انفجار داخل مسجد في محافظة حمص السورية، وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 في حصيلة أولية إثر انفجار وقع في مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمحافظة حمص.