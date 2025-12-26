النيابة تستجوب المتهمين في واقعة دجال الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

بدأت نيابة مركز المنصورة، تحت إشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، سماع أقوال المتهمين في واقعة الفيديو الفاضح الذي ظهر فيه أحد الأشخاص يدعي علاج سيدة بالقرآن لتأخرها في الإنجاب، ويقوم بملامسة أجزاء من جسدها.

وقدمت النيابة العامة نسخة من الفيديو مثبتة على فلاشة، إلى جانب مذكرة التحريات التي أعدتها قوات مباحث مركز شرطة المنصورة، وعُرض خلالها ثلاثة متهمين هم: "رضا إ. ع. س"، ومقيم قرية بدواي مركز المنصورة، وهو المتهم الأول الظاهر في الفيديو أثناء علاج السيدة، "داليا ص. ا"، ومقيمة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وهي السيدة التي كانت تتلقى العلاج وظهرت في المقطع، الوسيط "محمد إ. س. م"، ومقيم كفر صقر بمحافظة الشرقية، الذي قام بجلب المتهم الأول لعلاج السيدة.

وعرض المتهمون الثلاثة على النيابة العامة، التي بدأت باستجواب المتهم الأول وسماع أقواله حول الواقعة.

وأقر المتهم "رضا إ. أ. س. م" بأنه الشخص الظاهر في الفيديو، وأنه كان يدعي علاج السيدة بدعوى عدم قدرتها على الإنجاب.

وأضاف أن الفيديو تم تصويره قبل نحو 10 سنوات في قرية كفر صقر، ولا يعلم سبب إعادة نشره في الوقت الحالي.

وأشار المتهم في أقواله أمام النيابة إلى أنه كان يمارس ما يزعم أنه علاج بالقرآن الكريم خلال تلك الفترة، قبل أن يعتزل هذا النشاط منذ خمس سنوات بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، مشيرًا إلى تعرضه لأذى نفسي واعتداء جسدي أثناء إحدى محاولات ما أسماه "إخراج الجن من جسد أحد الأشخاص".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع الفيديو خلال الساعات الماضية، والذي يظهر المتهم أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة بزعم علاج السيدة بالقرآن، بينما كان يقوم بملامسة أجزاء من جسدها في مشهد اعتبره المتابعون مسيئًا ومخالفًا للآداب العامة.