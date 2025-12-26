مشروب شهير يزيد من خطر الإصابة بتلف القلب والدماغ

الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية المليئة بالمحليات الصناعية قد يزيد من خطر تلف القلب والدماغ.

وتحتوي المشروبات الغازية على الأسبارتام الذي يسبب الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وشيخوخة الدماغ وتصلب القلب.

كما إن الأسبارتام يقلل من تراكم الدهون بنسبة 20% لكنه يفعل ذلك على حساب تضخم القلب الطفيف وانخفاض الأداء المعرفي.

وبالرغم من أن هذا المحلي قد يسهم في فقدان الوزن، إلا أنه مصحوب بتغيرات فيزيولوجية تضر بالقلب والدماغ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأسبارتام بالجرعات المسموح بها يمكن أن يضر أيضا بوظائف الأعضاء الرئيسية.

أضرار أخرى لـ المشروبات الغازية

تسوس الأسنان.

ضعف المينا.

زيادة الوزن والسمنة.

زيادة مستويات السكر في الدم.

ضعف العظام.

مشكلات القلب.

التوتر والقلق.

صعوبة النوم.

