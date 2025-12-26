وزير الأوقاف: الشيخ صالح الجعفري نموذج للعالم الرباني

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، في احتفال الليلة الختامية لمولد الإمامين الجليلين الشيخ صالح الجعفري ونجله الشيخ عبد الغني صالح الجعفري.

وشهد الاحتفال مشاركة جماهيرية واسعة، ضمت الآلاف من أتباع ومريدي الطريقة الجعفرية ومحبي آل البيت من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول، في مناسبة تُعد من أبرز الفعاليات الدينية الصوفية السنوية في مصر.

وأعرب وزير الأوقاف، في كلمته، عن اعتزازه بالمشاركة في إحياء ذكرى أحد أعلام الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الإمام الشيخ صالح الجعفري مثل نموذجًا متفردًا للعالم الرباني الذي جمع بين عمق العلم وصدق السلوك، وبين ظاهر الشريعة وحقيقة المعرفة بالله، فكان منارة علمية وروحية أسهمت في إحياء القلوب وبناء الوعي.

وأوضح الأزهري، أن عطاء الإمام الجعفري تجاوز حدود التعليم والخطابة إلى آفاق روحية واسعة، فتح الله له بها أبواب الفهم والولاية، فكان قلبه مقصدًا للناس، ومظهرًا للاقتداء بالهدي النبوي، مشيرًا إلى أن الطريقة الجعفرية عبر تاريخها ظلت مدرسة للذكر والمحبة والتزكية، كان لها أثر بالغ في تهذيب النفوس وربط الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار الأزهري، إلى فضل التتلمذ على خلف الإمام الجليل، الشيخ عبد الغني صالح الجعفري، وما تركه ذلك من أثر طيب وباقٍ في النفوس، مؤكدًا أن تنوع عطايا أهل الله واختلاف مسالكهم من أسرار الفتح الإلهي، فبينهم من يتجلى عطاؤه في العلم، وآخر في الذكر والإنشاد، وجميعها تصب في محبة الله ورسوله.

ودعا الأزهري، في ختام كلمته، للإمام الشيخ صالح الجعفري بالرحمة والمغفرة، وبالبركة في خلفائه وورثته، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، ويوفق قيادتها لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن تظل هذه المناسبات منابر لترسيخ القيم الروحية والوطنية وبناء الوعي الديني الرشيد، في إطار رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية.

وأقيم الحفل بحضور رفيع المستوى تقدمه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى جانب الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، و الدكتور محمد مهنا رائد البيت المحمدي، والشيخ محمد صالح الجعفري شيخ الطريقة الجعفرية، والشيخ حسين صالح الجعفري، وكوكبة من علماء الأزهر الشريف.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن