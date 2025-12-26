كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت الفنانة جيهان سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المُذاع على قناة "صدى البلد 2"، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أوضحت أنها أُصيبت بسرطان القولون وخضعت منذ عام 2018 لعدة عمليات جراحية متتابعة، مشيرة إلى أن وضعها الصحي حاليا مطمئن.

وأضافت أن بداية مرضها كانت صعبة جدا، حيث أخبرها الأطباء أن حالتها حرجة، وقال أحدهم إن فرص نجاتها لا تتجاوز تسعة أشهر.

وفي هذا السياق، إليكم أعراض وأسباب سرطان القولون، بالإضافة إلى طرق الوقاية والعلاج، وفقا لموقع "health".

أعراض سرطان القولون

لا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة من المرض، لكن مع تطوره تشمل الأعراض ما يلي:

وجود دم في البراز.

الدخول المتكرر إلى المرحاض.

آلام مستمرة في البطن.

الغثيان والقيء.

فقدان وزن غير مبرر.

الإصابة بفقر الدم.

وتعاني النساء، خاصة في سن الحيض، من فقر دم مرتبط بالمرض، بالإضافة إلى اضطرابات في الدورة الشهرية وظهور الأعراض السابقة.

أسباب سرطان القولون

يحدث سرطان القولون نتيجة نمو وانقسام غير طبيعي للخلايا، بسبب تغيرات في الحمض النووي تؤثر على الجينات المسؤولة عن تنظيم نمو الخلايا وموتها.

كما يمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الدم أو الجهاز اللمفاوي، ما يجعل المرض أكثر خطورة وصعوبة في العلاج عند اكتشافه في مراحل متقدمة.

عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون

الزوائد اللحمية.

الأورام الغدية.

التلف الجيني.

الإصابة بأنواع أخرى من السرطان مثل الثدي أو المبيض أو بطانة الرحم.

السمنة.

طرق الوقاية من سرطان القولون

للحد من خطر الإصابة، يُنصح بما يلي:

- اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمصنعة.

- ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا.

- تجنب التدخين والكحول.

- إجراء فحوصات طبية دورية، خاصة بعد سن الثلاثين.

علاج سرطان القولون

يُقسم سرطان القولون إلى أربع مراحل، ويعتمد العلاج على مرحلة المرض ونوعه، إضافة إلى عمر المريض وحالته الصحية العامة، ويهدف العلاج إلى إزالة الورم، ومنع انتشاره، وتخفيف الأعراض.

وتشمل خيارات العلاج:

الجراحة.

العلاج الكيميائي.

العلاج الإشعاعي.