يواجه كثيرون أنفسهم أمام قرارات متكررة تؤدي إلى نتائج سلبية، وكأنهم عاجزون عن الاستفادة من تجاربهم السابقة.

وتوضح دراسة علمية حديثة أن السبب قد يكمن في طريقة تعامل الدماغ مع المؤثرات المحيطة، وليس بالضرورة في نقص الخبرة أو سوء التقدير، وفقا لموقع gazeta.ru.

تشير الدراسة إلى أن تكرار الأخطاء لا يعود دائما إلى قلة الخبرة أو تجاهل الدروس السابقة، بل إلى الطريقة التي يتعلم بها الدماغ من الإشارات المحيطة بالفرد.

فبعض الأشخاص يميلون إلى الاعتماد بشكل كبير على مؤثرات بصرية أو سمعية محددة، مثل صور أو أصوات أو مواقف معينة، عند اتخاذ قراراتهم اليومية.

إشارات موجهة تقود إلى خيارات خاطئة

وبحسب البحث الذي قاده جوزيبي دي بيليغرينو من جامعة بولونيا الإيطالية، تتحول هذه المؤثرات مع مرور الوقت إلى ما وصفها العلماء بـ"الإشارات الموجهة"، التي تدفع الشخص تلقائيا نحو خيار معين، حتى إذا كان خاطئا أو محفوفا بالمخاطر.

ووفقا لما نشر في دورية Journal of Neuroscience، فإن المشكلة لا تقتصر على الاعتماد المفرط على هذه الإشارات فحسب، بل تمتد أيضا إلى صعوبة تعديل القناعات عندما تتغير الظروف.

إعادة التعلم.. مفتاح كسر حلقة القرارات الخاطئة

تؤدي هذه الصعوبة، في ما يعرف بعملية "إعادة التعلم"، إلى ترسيخ أنماط سلوكية غير صحية مع مرور الوقت.

ويظهر هذا بوضوح لدى المصابين باضطرابات مثل الوسواس القهري والإدمان والقلق، حيث تتفوق الإشارات البيئية على القدرة العقلانية في تقييم المخاطر واتخاذ القرار الصحيح.

ويشير الباحثون إلى أن قدرة الأفراد على معالجة هذه الإشارات وتحديث معتقداتهم تختلف من شخص لآخر.

كما يسعى الفريق البحثي إلى دراسة هذه الآلية بشكل أعمق، لا سيما لدى المرضى، بهدف تطوير تدخلات علاجية تساعد على كسر دائرة القرارات الخاطئة المتكررة.

وتكرار الخطأ لا يعكس بالضرورة العناد أو تجاهل التجربة، بل قد يكون انعكاسا مباشرا لكيفية عمل الدماغ عند معالجة المؤثرات الخارجية واتخاذ القرار، ما يفتح أفقا جديدا لفهم السلوك البشري وتحسين استراتيجيات التعلم والتكيف.

اقرأ أيضًا:

هيفاء وهبي جريئة.. 20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات احتفالا بالكريسماس

5 فيتامينات نقصها يسبب ضيق التنفس.. احذر هذه الأعراض

5 فوائد مذهلة لشرب الشاي الأخضر.. وهؤلاء ممنوعون من تناوله

6 إشارات تحذيرية تكشف عن خلل بالجسم- احذرها