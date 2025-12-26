إعلان

بعد عملية الدهس والطعن شمال إسرائيل.. حماس تحذر الاحتلال

كتب : مصراوي

05:41 م 26/12/2025

حادث الدهس بمنطقة بيسان

وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عملية الدهس والطعن المزدوجة في منطقة العفولة وبيسان شمال إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين.

وقالت حماس، في بيان اليوم الجمعة، إن العملية المزدوجة التي وقعت ظهر اليوم في العفولة شمالي فلسطين تعبر عن حالة الغضب الشعبي ونتيجة لجرائم الاحتلال اليومية.

وحذرت الحركة الاحتلال من مغبة الاستمرار في سياساته العدوانية، مؤكدة أن "جرائمه لن تحقق له الأمن".

وظهر اليوم الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوقوع قتيلان وإصابة 6 آخرين في عملية دهس وطعن مزدوجة في منطقة بيسان شمال شرق القدس المحتلة.

بعد عملية بيسان.. كاتس يأمر بتصعيد في قباطية وبن غفير يطالب بالإعدامد

بيسان إسرائيل حماس حادث دهس

