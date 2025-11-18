6 مؤشرات تدل على نقص النحاس في جسمك.. لا تتجاهلها

النحاس من المعادن الأساسية للجسم، ونقصه يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة، وتختلف أعراض نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي بحسب شدته وأسبابه.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك أعراض وأسباب نقص مستويات النحاس في الجسم:

أعراض نقص النحاس

كسور في الفقرات نتيجة ضعف العظام.

شعور مستمر بالتعب والإرهاق.

العدوى المتكررة بسبب ضعف المناعة.

خدر أو وخز في اليدين والقدمين.

شحوب الجلد.

ظهور الشعر الرمادي في سن مبكرة.

أسباب نقص النحاس

يمكن أن يحدث نقص النحاس لعدة أسباب، أبرزها:

مشكلات في الامتصاص

مثل أمراض الأمعاء الالتهابية (داء كرون) أو الداء البطني، أو بعد بعض جراحات السمنة.

سوء التغذية

عند عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من الطعام.

التغذية الوريدية الكاملة

عند الاعتماد على التغذية الوريدية بعد جراحات في المعدة أو الأمعاء.

زيادة الزنك

تناول مكملات الزنك بكميات كبيرة يقلل قدرة الجسم على امتصاص النحاس.

مضاعفات نقص النحاس

إذا لم يُعالج نقص النحاس، يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل:

فقر الدم.

ارتفاع مستويات الكوليسترول.

هشاشة العظام.

اعتلال الأعصاب المحيطية.

انخفاض خلايا الدم البيضاء، ما يزيد خطر الإصابة بالعدوى.

الوعي المبكر بأعراض نقص النحاس يمكن أن يساعد على الوقاية من مضاعفاته وتحسين الصحة العامة من خلال تعديل النظام الغذائي أو تناول المكملات تحت إشراف الطبيب المختص.

