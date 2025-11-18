تهدد صحتك.. 10 مخاطر للإفراط في تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من المشروبات الشهيرة بفوائده الصحية، فهو غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تنشيط الجسم بفضل احتوائه على الكافيين، كما يعزز المناعة ويحمي من بعض الأمراض.

لكن الإفراط في تناوله وشرب أكثر من 8 أكواب يوميا يؤدي إلى آثار جانبية، نتيجة محتوى الكافيين والمركبات الأخرى في الشاي الأخضر، وفقا لموقع "webmd".

أعراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر:

فقر الدم

الإفراط في الشاي الأخضر يزيد من تفاقم فقر الدم.

القلق واضطرابات النوم

الكافيين قد يزيد من القلق ويؤثر على نوعية النوم.

اضطرابات النزيف

يمكن أن يزيد من خطر النزيف، لذا يجب الحذر لمن يعانون من مشكلات نزفية.

مشكلات القلب

يسبب عدم انتظام ضربات القلب عند الإفراط في تناوله.

مرض السكري

الكافيين يؤثر على مستويات السكر في الدم، لذا يجب مراقبتها بدقة.

الإسهال

الكافيين يفاقم الإسهال عند تناوله بكميات كبيرة.

النوبات

يمكن أن يقلل الكافيين من فعالية أدوية منع النوبات ويزيد خطر حدوثها.

الجلوكوما

يزيد من ضغط العين لفترة قصيرة بعد الشرب.

ارتفاع ضغط الدم

يرفع الكافيين ضغط الدم خاصة لدى من يعانون من ارتفاعه.

متلازمة القولون العصبي

يؤدي الكافيين إلى تفاقم الإسهال لدى المصابين بهذه المتلازمة.

