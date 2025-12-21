إعلان

8 مصابين في انقلاب ميكروباص بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:44 ص 21/12/2025

إسعاف أرشيفية

أُصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات وإصابات مختلفة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان" في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحادث.

الشرقية ميكروباص انقلاب سيارة ميكروباص العاشر من رمضان

