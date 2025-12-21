محمد صبحي ردا على بعض مهاجميه: مش بتضايق من التافهين

كشف الفنان محمد صبحي، عن موقفه من الهجوم الذي تعرض له مؤخرا، بعد انتقاده لفيلم "الست".

وتحدث محمد صبحي، خلال ظهوره في برنامج "كل الكلام" مع الإعلامي عمرو حافظ، المعروض على قناة "الشمس"، عن موقفه من الهجوم.

وقال "طول عمري، في دماغي هارد ديسك به ملفات كثيرة، وبها صور سمعية وبصرية، أو ذهنية وفكرية، وبحكم أني عشت 7 عقود، بقعد أدور بينها على صورة واحدة، تشبه ما نعيشه دلوقتي، مش بلاقي".

وتابع: "مش بتضايق من التافهين، لكن لو كان واحد مثقف وقرأ كتاب، أخاف، لو انتقدني، وأقول لأ ده راجل قارئ، ومنضبط".

وأوضح محمد صبحي: "وممكن يبقى هو غلطان، هعرف اتناقش معاه، إنما التافهين لأ".

وعن إمكانية تقديم جزء جديد من مسلسله الشهير"يوميات ونيس"، أجاب: "صعب جدًا، فقد رحلت سعاد نصر ورحل 80% من قوام العمل".

وأضاف: "المسلسل لا يزال يعيش، وونيس لم يعد مجرد تمثيل، أنا اليوم أشعر أنني أريد الإمساك بـ (شومة) والنزول للشارع لتعديل المايل، يكفيني أن الأحفاد اليوم يبحثون عن حلقات المسلسل على يوتيوب ليتعلموا منها كيف يواجهون مشاكلهم".

يذكر أن الفنان محمد صبحي، تعرض لانتقادات مؤخرا، مرة بسبب موقفه من سائق سيارته، ومرة أخرى بسبب رأيه في فيلم "الست".

