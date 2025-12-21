25 صورة.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأشارت د. همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه ستعقد امتحانات المستوى الرفيع، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل يومي السبت 3 يناير، والأحد 4 يناير 2026، وسيؤدي طلبةوطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من السبت 10 يناير حتى الاثنين 12 يناير.

بيما يؤدي طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادله في الفترة من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 15 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 10 يناير حتى الخميس 22 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من السبت 10 يناير إلى الخميس 15 يناير.

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6 و7 و8 يناير 2026 (أعياد الميلاد) ويوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 عيد الغطاس.

