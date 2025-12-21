الليلة.. هلال رجب يزين سماء الوطن العربي في مشهد فلكي نادر

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن هلال شهر رجب يُرصد مساء اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 بعد غروب الشمس وبداية حلول الليل، منخفضًا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي؛ حيث يظهر في مشهد جميل يتيح فرصة مثالية للرصد والتصوير في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكان القمر قد وصل إلى مرحلة الاقتران المركزي يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 20 ديسمبر 2025 عند الساعة 04:43 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي اللحظة التي ينتقل فيها القمر من غرب الشمس إلى شرقها، إيذانًا ببدء شهر قمري اقتراني جديد.

وأعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع ذلك، ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1447هـ مساء أمس السبت؛ بناءً على ما وردها من المحاكم، حيث أصدرت قرارها رقم (202/هـ) وتاريخ 29 جمادى الآخرة 1447هـ، المتضمن أن يوم الأحد 1 رجب 1447هـ الموافق 21 ديسمبر 2025م هو غرة شهر رجب، حسب تقويم أم القرى.

ونوهت دائرة الأهلة بأنه مع ابتعاد القمر عن وهج الشمس تصبح رؤيته أوضح بالعين المجردة مقارنةً بالليلة الماضية، على أن يزداد ارتفاعه تدريجيًّا في الأيام المقبلة مع تزايد الجزء المضاء منه، ويمكن أثناء الرصد ملاحظة ظاهرة "نور الأرض"؛ حيث ينعكس ضوء الشمس عن كوكب الأرض ليضيء الجزء غير المضاء من القمر بوهج خافت.

وتابعت دائرة الأهلة: ومع استمرار حركة القمر نحو الشرق في مداره حول الأرض يتغير موقعه الظاهري في السماء يوميًّا؛ ما يجعله مرشدًا لتحديد مواقع الأجرام السماوية خلال الأسابيع المقبلة.

وتظل هذه الليلة فرصة ذهبية لهواة الرصد الفلكي لاستكشاف القمر ومرافقة رحلته في السماء، ومتابعة حركة النجوم والكواكب باستخدام الهلال كمرشد طبيعي، كما تمثل هذه الفترة بداية مواتية لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة بعيدًا عن وهج القمر البدر.

