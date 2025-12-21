إعلان

الداخلية تغلق 96 محلًا مخالفًا لقرارات ترشيد الكهرباء في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:44 ص 21/12/2025

غلق المحال - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
أغلقت أجهزة وزارة الداخلية 96 محلًا على مستوى الجمهورية، لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك خلال 24 ساعة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحرير 96 مخالفة للمحال التي خالفت مواعيد الغلق المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإحكام الرقابة على الالتزام بالمواعيد المحددة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء

