5 أشياء يومية تساعد على صفاء الذهن والتركيز

الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في السن أمرا بالغ الأهمية؛ فغالبا ما يشعر الأشخاص بالقلق بشأن عقولهم وأجسادهم بعد منتصف العمر.

وفي هذا التقرير، يكشف لكم الدكتور أمير خان 5 أشياء يمكنك القيام بها يوميا للحفاظ على صفاء الذهن والتركيز، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

النشاط البدني

النشاط البدني هو معزز للقلب والعقل معا؛ فعندما تكون نشيطا، يتحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا التدفق يمد الخلايا الدماغية بجرعة حيوية من الأكسجين والمغذيات، مما يدعم نمو خلايا جديدة.

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3

الدهون الصحية ضرورية لصحة الدماغ الذي يتكون من حوالي 60% دهون، لذلك، ينصح بتضمين الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 في النظام الغذائي، مثل الأسماك الزيتية، والمكسرات، والبذور، وزيت الزيتون، لدورها في حماية الخلايا الدماغية.

وكذلك، تناول الفواكه والخضراوات الملونة للحصول على مضادات الأكسدة، التي تسهم في مكافحة الالتهابات وإبطاء التدهور المعرفي.

النوم

النوم ضروريا لـ تنظيف الدماغ من الفضلات وترسيخ الذكريات، وبالتالي، فإن الحرمان من النوم يعادل عدم حفظ نسخة احتياطية لبيانات جهاز الكمبيوتر، مما يؤدي إلى خلل في أداء الوظائف المعرفية.

ويساعد الحفاظ على موعد نوم منتظم، وتهيئة الأجواء بتعتيم الغرفة، وإبعاد الشاشات، على الاستغراق في النوم.

كن فضوليا

التفاعل الاجتماعي أشبه بصالة ألعاب رياضية للدماغ؛ فهو يشمل قراءة التعابير وتنشيط الذاكرة وحل المشكلات أثناء المحادثات.

وإلى جانب ذلك، فإن أي تعلم جديد (مثل لغة أو موسيقى أو طهي) ينشئ مسارات عصبية جديدة تعزز مرونة الدماغ.

إدارة التوتر

يؤدي التوتر المزمن مع مرور الوقت إلى إغراق الدماغ بهرمون الكورتيزول، مما قد يسبب تلف في مناطق الذاكرة.

