5 نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف

خلال فصول البرد أو عند التعرض للعوامل البيئية القاسية، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتقشر.

إليك أهم 5 نصائح تساعدك على الحفاظ على بشرة ناعمة ورطبة طوال الوقت وفق موقع "هيلث لاين".

الترطيب اليومي أساسي

استخدمي كريم مرطب غني بالزيوت الطبيعية بعد الاستحمام مباشرة، لأن البشرة تمتص المرطب بشكل أفضل وهي رطبة قليلًا.

اشربي كميات كافية من الماء

الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الخارجي، فالماء يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد ونضارته.

تجنبي الماء الساخن جدًا

الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة يُضعف الحاجز الطبيعي للبشرة ويسحب الزيوت الطبيعية منها، لذا يُفضل استخدام الماء الفاتر.

اختاري منتجات لطيفة على البشرة

استخدمي غسولًا خاليًا من الكحول والعطور، لأن المواد القاسية قد تسبب تهيجًا وجفافًا إضافيًا.

احمي بشرتك من العوامل الخارجية

استخدمي واقيًا من الشمس حتى في الأيام الباردة، وارتدي قبعة أو وشاحًا لحمايتها من الرياح والبرد الشديد.