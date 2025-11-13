أبدأ بها يومك .. مشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع

هناك العديد من الحالات التي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم صباحا، لذا عليهم التركيز في المشروب الصباحي الذي يمكن أن يسيطر على الأمر أو يزيده سوء.

وبحسب ما ذكره موقع Times of India، إليك أهم المشروبات التي تسيطر على ارتفاع ضغط الدم.

ماء دافئ مع ليمون

يُعد كوب من الماء الدافئ مع الليمون من أبسط الطرق لبدء اليوم، حيث يعمل فيتامين C الموجود في الليمون كمضاد أكسدة طبيعي، مما يُساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي؛ وهو أحد المحفزات الخفية لارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا لدراسة نُشرت في دورية المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C بانتظام يُمكن أن يُخفض ضغط الدم الانقباضي قليلاً.

كما يساعد هذا المشروب أيضًا على ترطيب الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على مرونة الأوعية الدموية. لكن من المهم التأكد من أن ماء الليمون ليس حامضًا جدًا، لأن الحموضة الزائدة يمكن أن تُسبب انزعاجًا لمن يعانون من حساسية المعدة.

عصير الشمندر

اكتسب عصير الشمندر مكانته كأحد أكثر المشروبات التي خضعت لدراسات مكثفة في ما يتعلق بارتفاع ضغط الدم. فهو غني بـ"النترات الغذائية" التي تُساعد الجسم على إنتاج "أكسيد النيتريك"، وهو مركب يُرخي الأوعية الدموية ويُحسّن تدفق الدم.

ويمكن أن يكون هذا العصير الطازج (من دون إضافة ملح أو سكر) خيارًا صباحيًا قويًا لمن يعتمدون على أساليب طبيعية لإدارة ارتفاع ضغط الدم.

ماء جوز الهند

كذلك يُعد ماء جوز الهند غنيًا بالبوتاسيوم، وهو معدن يُساعد على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم. فالصوديوم الزائد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.

وقد يُساعد شرب ماء جوز الهند الطبيعي باعتدال على الحفاظ على توازن الإلكتروليتات ودعم انتظام القلب. لكن يُنصح بالتحقق من الملصقات عند شراء الأنواع المعبأة، لأنها قد تحتوي على سكر أو صوديوم مُضافين، ما يُفقدها قيمتها الصحية.

الشاي الأخضر

إلى ذلك، يقدم الشاي الأخضر دفعة خفيفة من الكافيين مع جرعة كبيرة من "الكاتيكين"، وهي مركبات نباتية ترتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية.

وأشارت دراسة تحليلية نُشرت في الدورية الأميركية للتغذية السريرية عام 2014 إلى أن تناول الشاي الأخضر على المدى الطويل يمكن أن يُخفض ضغط الدم بدرجة طفيفة.

فعلى عكس القهوة السوداء التي يمكن أن ترفع ضغط الدم مؤقتًا بسبب محتواها العالي من الكافيين، فإن تأثير الشاي الأخضر أكثر توازنًا واعتدالًا. وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتحضيره خفيفًا بدلًا من جعله مركزًا جدًا.

ماء أو عصير الأملا

كذلك تُعد فاكهة الأملا (عنب الثعلب الهندي) من الثمار التقليدية ذات الأساس العلمي القوي. فهي غنية بفيتامين C والبوليفينولات والفلافونويدات، التي تحمي القلب والأوعية الدموية من التلف التأكسدي.

ويمكن تناول كوب صغير من ماء الأملا أو عصير الأملا المخفف صباحًا لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية طبيعيًا. لكن يُنصح بتجنّب خلطه بالملح أو السكر، لأن كليهما يمكن أن يُؤثر سلبًا في ضبط ضغط الدم.

مشروبات يُنصح بتجنبها

وفي حين أن بعض المشروبات تُساعد على خفض ضغط الدم، فإن بعضها الآخر يمكن أن يُؤدي إلى نتائج عكسية. فالقهوة القوية ومشروبات الطاقة قد تُسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم بسبب محتواها العالي من الكافيين.

أما عصائر الفاكهة المعبأة، التي تُسوّق أحيانًا على أنها "صحية"، فغالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.

كذلك لا يُنصح باستخدام اللبن الرائب المملّح، رغم أنه منعش، لمن يُراقبون ضغط دمهم. وحتى بعض الخلطات العشبية التي تحتوي على جذر عرق السوس تستدعي الحذر، إذ إن مركب الغليسيريزين الموجود في عرق السوس يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل ملحوظ.

