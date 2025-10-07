5 عادات شائعة تضر بصحة المثانة

المثانة من الأعضاء المهمة التي تحتاج إلى رعاية منتظمة للقيام بدورها في التخلص من الفضلات وتنظيم توازن السوائل في الجسم، وتجاهلها يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

فيما يلي، 5 عادات شائعة تضر بصحة هذا العضو الحيوي، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

حبس البول

الإفراط في حبس البول يؤدي إلى تمدد عضلات المثانة، ما يُضعف قدرتها على الانقباض والإفراغ الكامل، وهذا يمنح البكتيريا فرصة للنمو، ما يرفع من احتمال الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

قلة شرب الماء

يؤدي الجفاف إلى زيادة تركيز البول، ما يسبب تهيجاً في بطانة المثانة ويعزز خطر العدوى.

لذا يوصي الخبراء بتناول ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً، مع مراعاة زيادة الكمية في الطقس الحار أو أثناء النشاط البدني المكثف.

الإفراط في تناول الكافيين والكحول

الكافيين والمشروبات الكحولية من المواد المدرة للبول، وتُعرف بقدرتها على تهييج المثانة.

التدخين

من أبرز عوامل الخطر للإصابة بسرطان المثانة، المواد الكيميائية السامة في التبغ تُرشح عبر الكلى وتظل في البول، ما يؤدي إلى تلف بطانة المثانة بفعل المواد المسرطنة مثل "الأريلامينات".

نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدني

يرتبط النظام الغذائي السيئ والخمول بزيادة الوزن، ما يضاعف الضغط على المثانة، لذلك، يُوصى باتباع نظام غذائي غني بالألياف يشمل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، لدعم صحة الجهاز الهضمي والمثانة معا.

