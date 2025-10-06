بدون رجيم.. طبيب قلب يكشف أسرع طريقة علمية للتخلص من الكرش

حذر طبيب القلب التداخلي الدكتور براديب جامناداس من خطورة الدهون الحشوية المعروفة بـ«الكرش»، موضحًا أنها ليست مجرد مشكلة مظهرية، بل تهدد الحياة بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية والكبد الدهني.

وفي حديثه لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، أوضح جامناداس أن الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنسولين في الدم، وهو ما يُحفّز الجسم على تخزين الدهون حول الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، مما يفاقم من تراكم الدهون الحشوية الخطيرة.

وأشار إلى أن الصيام يُعد من أكثر الطرق فعالية في التخلص من هذه الدهون، إذ يعمل على خفض الإنسولين وتحفيز الجسم لحرق الدهون المخزّنة كمصدر للطاقة، ما يحسن من عملية الأيض ويقلل الالتهابات ويدعم صحة القلب على المدى الطويل.

وفي مقابلة عبر مدونة Diary Of A CEO على «إنستجرام»، أوضح الطبيب أن تناول السكر المتكرر يبقي الإنسولين مرتفعًا بصورة مزمنة، مما يخلق بيئة أيضية تشجع على تراكم الدهون. وأضاف أن هذه الحالة تدفع الكبد لتخزين الجلوكوز في صورة دهون، ما يؤدي إلى «الكبد الدهني»، بجانب إنتاج دهون جديدة تحيط بالأعضاء الداخلية.

وتُظهر دراسة حديثة نُشرت في المعاهد الوطنية الأميركية للصحة أن الصيام المتقطع المصحوب بتنظيم تناول البروتين ساهم في تقليل كتلة الدهون الحشوية بنسبة 33%، مقارنة بانخفاض بنسبة 14% فقط لدى من اتبعوا نظام تقليل السعرات الحرارية.

ويحذر جامناداس من أن الإنسولين المرتفع لفترات طويلة قد يؤدي إلى مقاومة الإنسولين، ويجبر الجسم على تحويل الجلوكوز الزائد إلى دهون تتجمع في منطقة البطن، ما يرفع احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضح الطبيب أن ميزة الصيام تكمن في أنه لا يبطئ عملية الأيض مثل تقييد السعرات، بل يدفع الجسم لاستخدام الدهون كمصدر للطاقة بعد نحو 12 ساعة من الامتناع عن الأكل، لتكون الدهون الحشوية أول ما يتحلل.

واختتم قائلاً إن الجمع بين الصيام المنتظم وتقليل استهلاك السكر يمثل استراتيجية فعالة لاستعادة صحة الأيض وتقليل خطر الأمراض المزمنة، مؤكداً أن فهم العلاقة بين الإنسولين والدهون الحشوية هو المفتاح الحقيقي للتخلص من الكرش بشكل صحي وطبيعي.

