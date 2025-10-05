تناول الموز في هذه الأوقات يقوي العضلات ويمد الجسم بالطاقة

الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على الوقاية من الأمراض عند تناوله في الوقت المناسب.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا"، أفضل الأوقات لتناول الموز للحصول على الطاقة.

قبل التمرين:

تناول الموز قبل التمرين بـ15-30 دقيقة يمد الجسم والعضلات بالطاقة، مما يعزز القدرة على التحمل والأداء.

في وجبة الإفطار:

تناول الموز مع دقيق الشوفان أو الزبادي أو خبز الحبوب الكاملة يمنح الطاقة اللازمة لليوم ويمنع إرهاق منتصف الصباح.

في فترة ما بعد الظهر:

تناول الموز كوجبة خفيفة يمكن أن يسهم في مواجهة الانخفاض الطبيعي في مستويات الطاقة.

مع الوجبات:

يمكن لـ ثمرة موز تضاف إلى وجبة الفطور أو الغداء أن تعزز عملية الهضم لديك بشكل فعال، ويرجع ذلك إلى الألياف التي يضيفها الموز للوجبة، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والحفاظ على صحتها.

