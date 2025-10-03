3 أعراض لانسداد شرايين القلب.. خلي بالك

يُعد انسداد شرايين القلب من أخطر المشكلات الصحية التي قد تهدد الحياة، إذ يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى عضلة القلب، ما يسبب مضاعفات خطيرة تصل أحيانًا إلى النوبات القلبية.

وبحسب ما ذكرته صحيفه healthline، هناك 3 أعراض مبكرة يجب الانتباه إليها، لأنها قد تكون إنذارًا واضحًا لانسداد الشرايين.

1- ألم أو ضغط في الصدر

يُعد الألم أو الشعور بالضغط في منطقة الصدر من أبرز علامات انسداد الشرايين، وقد يوصف هذا الألم بأنه ثقل أو حرقان، ويزداد أثناء المجهود البدني أو التوتر، ويخف تدريجيًا عند الراحة.

2- ضيق في التنفس

يشير ضيق التنفس المتكرر، حتى أثناء الأنشطة البسيطة، إلى نقص وصول الأوكسجين إلى القلب بسبب انسداد أو تضيق الشرايين. وغالبًا ما يصاحبه شعور بالإجهاد العام والتعب السريع.

3- ألم يمتد إلى الذراع أو الفك أو الظهر

في بعض الحالات، لا يتركز الألم في الصدر فقط، بل يمتد إلى الذراع اليسرى أو الفك أو حتى الظهر. ويُعد هذا من العلامات المقلقة التي تستدعي التدخل الطبي الفوري.

نصائح طبية مهمة

إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض، خاصة عند بذل مجهود بسيط، يجب استشارة طبيب القلب فورًا وإجراء الفحوصات اللازمة مثل تخطيط القلب أو الأشعة التداخلية، لأن الكشف المبكر قد ينقذ حياتك.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول