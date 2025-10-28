مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخيار يوميا

الخيار يوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة، ولكن هل تعلم ما يحدث لجسمك عند تناوله يوميا؟

دعم صحة العين

قشر الخيار غني بالبيتا كاروتين، الصبغة المسؤولة عن لونه الأخضر الغامق، والتي يتحول الجسم بها إلى فيتامين أ الضروري لصحة العين والبشرة، وفقا لموقع "webmd".

إنقاص الوزن

الخيار غذاء منخفض السعرات الحرارية، حيث تحتوي ثمرة متوسطة الحجم على 45 سعرة فقط، وتتكون من 96% ماء، ما يجعله يساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي.

تقليل تأثير الجذور الحرة

كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية، يمكن أن تزيد نشاط مضادات الأكسدة في الجسم، ما يعزز الصحة ويقلل تأثير الجذور الحرة.

خفض مستويات السكر في الدم

وبفضل انخفاض محتواه من الكربوهيدرات، يعد الخيار مناسبا لمرضى السكري، إذ يمكن أن يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتقليل خطر انخفاضه المفاجئ.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

كما تسهم مضادات الأكسدة في القشرة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، بينما يوفر البوتاسيوم الموجود في الخيار دعما لوظائف الأعصاب والعضلات والكلى.

