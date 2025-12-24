اكتشاف جديد يحمي البنكرياس ويغير حياة مرضى السكري

في تطور علمي لافت قد يفتح آفاقا جديدة في الوقاية من داء السكري من النوع الأول، توصل باحثون إلى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى حماية الخلايا المنتجة للأنسولين بدلا من الاكتفاء بمواجهة الهجوم المناعي عليها.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، تمكن علماء في جامعة ويسكونسن -ماديسون من اكتشاف آلية محتملة لحماية خلايا بيتا في البنكرياس، وهي الخلايا التي يستهدفها الجهاز المناعي خلال تطور المرض، ما يؤدي إلى توقف إنتاج الأنسولين واضطراب مستويات السكر في الدم.

وقاد الفريق البحثي، بقيادة فايزة إنجين أستاذة الكيمياء الحيوية الجزيئية، دراسة ركزت على بروتين يعرف باسم XBP1، وهو جزء من منظومة استجابة الخلايا للإجهاد.

وأظهرت النتائج أن تعطيل هذا الجين في خلايا بيتا، قبل بدء الهجوم المناعي، مكن فئران التجارب من استعادة مستويات السكر الطبيعية والحفاظ على صحتها لفترات طويلة.

وأوضحت الدراسة أن خلايا بيتا تفقد مؤقتا خصائصها الناضجة عند غياب XBP1، ما يقلل قدرة الجهاز المناعي على التعرف عليها ومهاجمتها، قبل أن تستعيد لاحقا وظيفتها الطبيعية وإنتاج الأنسولين.

ورغم أن النتائج ما زالت في إطار التجارب على الحيوانات، يرى الباحثون أن هذه المقاربة قد تمثل أساسا لتدخلات وقائية مستقبلية لدى البشر، خاصة مع إمكانية رصد الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض في مراحله المبكرة.

أقرأ أيضًا:



خطف ومؤامرة واغتيال.. أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026



شوربة الثوم والزنجبيل.. وصفة سحرية لتعزيز المناعة



3 علامات خطيرة في أصابعك.. تنذرك بمشكلة بالرئة



"تظهر في المرحاض".. علامات تدل على الإصابة بالسكري



رسائل مبشرة لمواليد 3 أبراج فلكية.. هل أنت سعيد الحظ؟