توفي اليوم الاثنين الطالب حسان عادل أبوحسن، بكلية التجارة جامعة مدينة السادات، بعد صراع استمر نحو ثلاثة أشهر إثر عضة كلب أدخلته في غيبوبة.

الحادث أثار حزن أهالي القرية وتحذيرات طبية من خطورة تجاهل العلاج الفوري بعد التعرض للعضات.

تفاصيل الحادث

تعرض حسان للعض أثناء تواجده في الحقول بقرية طليا، وتلقى الإسعافات الأولية وجرعات مصل عقر الكلاب، لكنه تدهورت حالته ودخل العناية المركزة حتى وفاته.

مخاطر عضة الكلب

العضة قد تنقل عدوى بكتيرية أو فيروسية، وقد تتطور إلى التهابات شديدة أو داء السعار، وهو مرض قاتل إذا لم يعالج.

نصائح وقائية

وفقا لموقع Mayo Clinic، ينصح الأطباء بغسل الجرح بالماء والصابون فورا والتوجه للطبيب للحصول على اللقاح، حتى لو بدا بسيطا.

- تجنب الاقتراب من الكلاب الضالة أو غير المطعمة.

-غسل وتعقيم الجرح مباشرة.

-الحصول على لقاح السعار والجرعات الوقائية.

-الإبلاغ عن الحيوان المسبب للعضة لمتابعة حالته الصحية.





