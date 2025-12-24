إعلان

عقار إمبابة المنكوب.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 21 شخصا بينهم 4 جثث

كتب : محمد شعبان

10:52 م 24/12/2025

عقار إمبابة المنهار

كشف مصدر أمني مسؤول عن آخر تطورات حادث انهيار عقار بمنطقة إمبابة القديمة شمال الجيزة.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن فرق الإنقاذ البري انتشلت جثتين مساء الأربعاء هما كل من: عواطف سليمان 53 عاما وسليمان علي 82 عاما إضافة إلى جثتي أمس رفعت عبد الستار 56 عاما ورضا أشرف 17 عاما.

أكد المصدر ارتفاع إجمالي الضحايا إلى 21 شخصًا بينهم 4 جثث و14 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفى و3 حالات خضعوا للإسعاف بموقع الحادث والأخير رفض دخول المستشفى.

أوضح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- استمرار أعمال رفع الركام بأسلوب يدوي بحثًا عن ناجين جدد أسفل الأنقاض.

