5 عادات صباحية بسيطة لدعم صحة الكبد

الكبد يؤدي دورا أساسيا في تنقية الجسم من السموم وتنظيم عملية الأيض، وهناك بعض العادات الصباحية البسيطة التي تساعد على الوقاية من مشكلاته على المدى الطويل، وفقا لموقع " Times of India".

ممارسة النشاط البدني

الحفاظ على النشاط البدني المنتظم من أهم الوسائل لدعم الكبد، إذ تساعد التمارين البسيطة مثل المشي أو الركض على خفض الدهون الثلاثية وتقليل تراكم الدهون على الكبد.

تناول التوت الأزرق

يحتوي التوت الأزرق على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين التي تحمي الكبد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، لذا يؤدي استهلاكه إلى منع تفاقم أعراض مرض الكبد الدهني وتحسين وظائف الكبد.

القهوة

شرب القهوة بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة تصل إلى 21%، وخطر الوفاة بسببها بنحو 49%.

تناول المكسرات

المكسرات وجبة خفيفة مثالية في منتصف الصباح، إذ توفر الدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين E.

النظافة الشخصية

تؤدي النظافة الشخصية دورا مهما في حماية الكبد من العدوى الفيروسية، مثل التهاب الكبد الوبائي A وB، كما ينصح بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام وأثناء الطهي.

