5 أعراض لا تتجاهلها تدل على الإصابة بسرطان الدماغ

كتبت- شيماء مرسي

سرطان الدماغ مرض قد تتشابه أعراضه مع أمراض أخرى، ما يدفع الكثيرين إلى تجاهلها وعدم الانتباه إلى أنها قد تكون مؤشرا بالغ الخطورة.

وكشف موقع "ساينس أليرت" أبرز 5 أعراض تدل على الإصابة بسرطان الدماغ.

صعوبة في إيجاد الكلمات

قد يعاني بعض المصابين بالورم من صعوبات في التعبير اللغوي، تشمل عدم القدرة على تحديد الكلمات بدقة، أو تكوين جمل واضحة.

ضباب الدماغ

تشمل هذه الأعراض وجود صعوبة في التركيز، أو التفكير بوضوح، أو تذكر الأشياء.

خدر أو وخز

أبلغ بعض المرضى عن أعراض حسية تتمثل في وخز أو خدر ينتقل في أنحاء الجسم.

وقد لاحظ مريضان على وجه التحديد أن هذا التأثير يقتصر على جانب واحد فقط من الجسم، واصفين شعورهم بأنه يطال نصف الجانب السفلي الأيمن من وجهي، ونصف لساني، ونصف الجزء الداخلي من فمي.

اضطراب الرؤية

التغيرات في الرؤية علامة مبكرة أخرى على سرطان الدماغ، وقد تنوعت هذه الأعراض؛ حيث عانى أحد المرضى من ازدواج في الرؤية أثناء مشاهدة التلفزيون.

الصداع

إذا استمر لأكثر من أسبوع، وكان يتكرر يوميا فقد يشير إلى ورم في الدماغ.

