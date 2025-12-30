بعد تحذيرات ترامب.. مستشار خامنئي: أي عدوان على إيران سيواجه برد شديد



وكالات

أكد علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن أي عدوان على بلاده سيقابل برد شديد، وذلك بعد تحذير دونالد ترامب من أن أي محاولة إيرانية لإعادة التسلّح سيتم القضاء عليها بسرعة.

وكتب شمخاني على منصة "إكس": "بعد 6 أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذن او تصريح".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن بلاده قد تدعم توجيه ضربة كبيرة أخرى لإيران إذا استأنفت تطوير برنامج الصواريخ الباليستية أو برنامج الأسلحة النووية.

وأشار ترامب الذي كان يتحدث إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماعهما في منتجع مار الاجو في فلوريدا، إلى أن طهران ربما تعمل على استعادة برامج الأسلحة بعد القصف الأمريكي العنيف في يونيو.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "كنت أقرأ أنهم يطورون أسلحة وأشياء أخرى، وإذا كانوا يفعلون ذلك، فهم لا يستخدمون المواقع التي دمرناها، بل ربما مواقع مختلفة".

وأضاف: "نعرف بالضبط إلى أين يتجهون، وماذا يفعلون، وآمل ألا يفعلوا ذلك لأننا لا نريد أن نهدر وقودا على طائرة بي-2"، في إشارة إلى القاذفة التي استخدمت في الضربة السابقة.

وتابع: "إنها رحلة تستغرق 37 ساعة في الاتجاهين لا أريد أن أهدر الكثير من الوقود".

وقال ترامب، الذي تطرق خلال الأشهر القليلة الماضية إلى اتفاق نووي محتمل مع طهران، إن محادثاته مع نتنياهو ركزت على دفع اتفاق السلام الهش في غزة الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي فضلا عن معالجة المخاوف الإسرائيلية حيال إيران وجماعة حزب الله في لبنان.

وقالت إيران، التي خاضت حربا استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو، الأسبوع الماضي إنها أجرت تدريبات صاروخية للمرة الثانية هذا الشهر.

وقال نتنياهو الأسبوع الماضي، إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، لكنها على علم بالتقارير، وقال إنه سيتناول أنشطة طهران خلال محادثاته مع ترامب، وفقا للغد.