بعد ضبطه.. تفاصيل جديدة حول اتهام أب بخطف نجله في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول ادعاء رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخطف شخص لنجله بعزبة الصنفاوي التابعة لمدينة مسير.

كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد فوزي، مدير الإدارة، فحصت مقطع فيديو متداول عبر صفحات موقع "الفيسبوك" يحتوي على شخص يخطف طفلا بالقوة خلال رفقته طفلا آخر وجذبه في السيارة وفر هاربًا به ما أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين.

وأعقب ذلك وجه اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لفحص الفيديو، والوقوف على حقيقة الواقعة، وضبط أطرافها.

خلال دقائق معدودة نجح رئيس مباحث كفر الشيخ في التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، إذ تبين أنه يدعى "مجدي. ع. إ. ك"، 35 عامًا، صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بقرية منية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، مستخدمًا السيارة تحمل لوحات معدنية أرقام "ل. م. ن. ط"، 3795 ذهبية اللون قيادة صديقه المدعو "محمد.ع. ع. ا"، 39 عامًا، مقيم بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز كفر الشيخ.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، عن انفصال الأب عن زوجته عام 2023، بعدما أنجبا الطفل الظاهر بمقطع الفيديو الذي يحاول والده جذبه بالسيارة "محمد"، 7 أعوام، مقيم مع والدته لدى أسرتها، بينما هناك دعوى الحضانة متداولة في المحكمة الأسرة ولم يصدر بشأنها أي أحكام.

وفي لحظات الواقعة توجه الأب رفقة صديقه قائد السيارة إلى عزبة الصنفاوي التابعة لمركز كفر الشيخ لأخذ نجله وشاهده يسير في شارع العزبة أمام منزل أسرة والدته رفقة طفل صغير آخر تبين أنه خاله يدعى "محمد. ر. م. ز"، 11 عامًا، طالب، وعند محاولة الأب أخذ نجله تشبث خاله به رافضًا منحه لأبيه بتلك القوة كما هو ظاهر في مقطع الفيديو لكن محاولاته بائت بالفشل ولاذ الأب بالفرار ومعه نجله.

وألقي القبض على الأب، وصديقه، والسيارة المستخدمة في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.