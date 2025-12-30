حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة والأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، موضحةً أن البلاد ستشهد طقسًا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا ثم يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وكشفت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد العديد من الظواهر الجوية وهي:

- تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك في الفترة من الثالثة بعد منتصف الليل وحتى 10 صباحًا.

- وجود فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على كل من: مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- سحب منخفضة تظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وربما يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

- نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

وبينت الهيئة، خلال بيانها درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 - الصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 - الصغرى 7 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 - الصغرى 10 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 - الصغرى 9 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن توقعاتها لحالة الطقس اليوم، جاءت استنادًا لأحدث خرائط الطقس، منوهةً إلى أنها تقوم بتحديث البيانات فور حدوث أي تغير، داعيةً المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها، ومناشدةً بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية السابقة.

