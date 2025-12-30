إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-12-2025.. شبورة كثيفة


كتب- محمد فتحي:

03:20 ص 30/12/2025

شبورة مائية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-12-2025، على أغلب المدن والمناطق في المحافظات.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الثلاثاء شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- مطروح الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 18 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- بني سويف الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

- المنيا الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 19 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

