أفضل أنواع الكربوهيدرات لحرق الدهون- طبيب يكشف

مع انخفاض درجات الحرارة، يميل الكثيرون إلى خفض كمية الكربوهيدرات لضمان المحافظة على الوزن واللياقة.

لكن، يمكن للأنواع الصحية من النشويات الموسمية أن تؤدي دورا مهما في تحقيق أهدافك الصحية.

ووصف طبيب التغذية البريطاني فرانكلين جوزيف اليقطين والقرع الشتوي بـ 'الكربوهيدرات المثالية'، موضحا أنهما يتميزان بغناهما بالألياف وقلة سعراتهما الحرارية، ويسهمان في الإحساس بالشبع وتنظيم سكر الدم، الأمر الذي يدعم حرق الدهون في الجسم.

وعلى النقيض من الكربوهيدرات المكررة أو المعالجة، يتميز اليقطين باحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة والماء.

فكل كوب من اليقطين يوفر 50 سعرة حرارية فقط ويحتوي على ما يزيد عن 2 جرام من الألياف"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على النشا المقاوم الذي يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء ويحسن حساسية الإنسولين، الأمر الذي يمكّن الجسم من استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة بشكل أكثر سهولة.

ويضيف جوزيف: "اليقطين والقرع يعتبران وقودا بطيء الاحتراق؛ لا يرفعان مستوى الأنسولين كما يفعل الخبز أو المعكرونة، لذلك يظل التمثيل الغذائي في وضع حرق الدهون لفترة أطول".

كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالنشا المقاوم تزيد من أكسدة الدهون وتقلل الشهية، بينما يرتبط بيتا كاروتين، الصبغة البرتقالية التي تمنح اليقطين لونه، بتحسين الصحة الأيضية وتقليل الالتهابات.

بديل مثالي للكربوهيدرات التقليدية

يوصي جوزيف باستبدال نصف حصتك المعتادة من المعكرونة أو الأرز أو البطاطا بالقرع المشوي أو هريس اليقطين.

ويحذر من الإفراط في إضافة الكربوهيدرات الصحية إلى الزبدة أو الكريمة، موضحا: "كل ما تحتاجه هو رشة من زيت الزيتون والأعشاب والتوابل".

وأيضا تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات للحفاظ على الطاقة وأداء التمارين. السر يكمن في اختيار خيارات بطيئة الهضم وغنية بالعناصر الغذائية، مثل خضراوات الخريف.

واليقطين يعتبر من أفضل لحرق الدهون، كما إنه حلو المذاق ويساعد على الشعور بالشبع ويدعم عملية الأيض.

