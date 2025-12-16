"متخففوش ملابس تاني" الأرصاد تحذر: برودة وأمطار مستمرة حتى الأربعاء

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الباردة خلال الأيام المقبلة.

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "بدأنا الأجواء الشتوية وفرص الأمطار موجودة معنا أسبوعياً"، ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس.

وأضافت أن حالة الطقس خلال الأيام الماضية شهدت سقوط أمطار في معظم محافظات شمال البلاد، وذلك بسبب وجود منخفض جوي.

وأشارت إلى أن تأثير هذا المنخفض لا يزال مستمراً حتى اليوم الثلاثاء، مع احتمالية سقوط أمطار على شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من محافظات الوجه البحري.

وأوضحت منار غانم أن تأثير المنخفض الجوي سيستمر أيضًا يوم غد الأربعاء، حيث ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار في عدد من محافظات شمال البلاد.

وأكدت أنه من يوم الخميس سيتأثر الجو بمرتفع جوي، مما يعني بداية انحسار تأثير المنخفض.

ونصحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد المواطنين بشدة بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مضيفة: "البرودة مكملة معانا وخلاص.. منخففش ملابس تاني، ونلبس ملابس شتوية وثقيلة في فترات الليل".