بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا للكشف عن آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك، وذلك عقب بيان أمس الأحد.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا، أمس الأحد 14 ديسمبر، ذكرت فيه أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن أزمة أرض أكتوبر، مع رصد بعض المخالفات تتعلق ببيع أجزاء من المباني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي: "في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة، بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها".

وأضاف: "تؤكد الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية، في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الامر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة".

وتابع: "الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.

واختتم: "تشدد وزارة الشباب والرياضة على عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ ثمة إجراءات، في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاماً منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزاماً بمبادئ الشفافية وسيادة القانون".

