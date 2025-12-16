إعلان

ترامب: تصنيف مادة الفنتانيل المخدّرة سلاح دمار شامل

كتب : مصراوي

01:53 ص 16/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مادة الفنتانيل المخدّرة سلاح دمار شامل، معززا حملة إدارته ضد كارتيلات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية.

قال ترامب خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "نصنف رسميا الفنتانيل سلاح دمار شامل"، مضيفا: "ليس هناك قنبلة تفعل ما تفعله هذه القنبلة، بحسب معلوماتنا أن 200 إلى 300 ألف شخص يموتون كل عام بسبب هذه المادة المخدرة".

وجاء في الأمر التنفيذي أن الفنتانيل: "أقرب إلى سلاح كيميائي منه إلى مخدّر"، وأن تصنيعه وتوزيعه يهدّدان أمننا القومي ويؤجّجان الفوضى في منطقتنا وعلى حدودنا.

ويعتبر محلّلون، أن الخطوة على صلة بحرب تشنها إدارة ترامب ضد ما يسمى إرهابيي المخدّرات، بما في ذلك حملة عسكرية تستهدف بضربات زوارق تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات.

وأسفرت تلك الحملة عن مقتل حوالى 90 شخصا منذ مطلع سبتمبر.

لكن في حين يقول ترامب، إن كل زورق يتم تدميره، وقد تجاوز عددها 20، ينقذ أرواح 25 ألف أمريكي، يُعتقد أن هذه المراكب تنقل الكوكايين لا الفنتانيل الأكثر فتكا والذي يهرّب أساسا إلى الولايات المتحدة من المكسيك لا بحرا من كولومبيا أو فنزويلا.

بموازاة الضربات، تحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي، إذ نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعددا من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أمريكية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة.

ويقول ترامب، إن الانتشار العسكري يرمي إلى مكافحة المخدرات، متهّما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزّعم كارتيل للتهريب.

وتنفي كراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطاتها النفطية.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة 50 مليون دولار لمن يساعد في القبض على مادورو، الوريث السياسي للزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز، وفقا للغد.

