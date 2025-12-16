إعلان

دون إصابات.. سقوط طائرة مسيرة عسكرية قرب منزل سكني في بولندا

كتب : مصراوي

02:16 ص 16/12/2025

بولندا

وكالات

سقطت طائرة مسيرة عسكرية على أرض خاصة بالقرب من منزل سكني في منطقة ليكوفا بمحافظة مازوفيان البولندية، دون أن تتسبب بأضرار مادية أو إصابات بشرية.

ونقلت محطة الإذاعة البولندية RMF FM، أن الحادثة وقعت خلال تدريبات للجيش البولندي، إذ يُرجح أن الطائرة المسيرة كانت من نوعية الطائرات الاستطلاعية.

وأكدت المصادر، أن الطائرة لم تتلف أي مبنى، ولم يصب أحد على الأرض بأذى.

ولم تقدم تقارير إضافية في الوقت الحالي عن التفاصيل التقنية لنوع الطائرة أو سبب سقوطها، بينما تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث كان ضمن مناورة عسكرية روتينية، وفقا لروسيا اليوم.

