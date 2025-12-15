حليب القنب من أكثر البدائل الصحية، كما أنه سهل التحضير في المنزل باستخدام مكونين أساسيين فقط.

ما هو حليب القنب؟

مشروب مستخلص من بذور القنب المطحونة والمنقوعة في الماء، ويعتبر غذاء خارقا نظرا لمحتواها الغذائي العالي، مما يجعله خيارا ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن بديل غني بالألياف والبروتين لحليب الألبان، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس البريطانية".

الفوائد الصحية لحليب القنب

حليب القنب غني بالدهون الصحية والبروتينات مقارنة بمعظم أنواع الحليب النباتي الأخرى، بما في ذلك حليب الأرز واللوز.

وبالمقارنة مع حليب البقر الكامل، يحتوي حليب القنب على سعرات حرارية وبروتين وكربوهيدرات أقل، وعلى نفس كمية الدهون تقريبا.

كما أنه يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك، وهو سهل الهضم.

وأشارت دراسة أجراها باحثون بريطانيون عام 2018 أن حليب القنب قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، كما أنه خالٍ من الكربوهيدرات، ويمكنه تحسين صحة البشرة بفضل احتوائه على نسبة متوازنة من أحماض أوميجا 3 و6 الدهنية، التي تدعم استجابة بشرتك للالتهابات والشيخوخة .

ونظرا لكونه غنيا بحمض الأرجينين الأميني، فإن تناول حليب القنب يمكن أن يساعد جسمك على إنتاج أكسيد النيتريك واسترخاء الأوعية الدموية والحفاظ على ضغط دم صحي.

طريقة تحضير حليب القنب

يمكن تحضيره في المنزل بسهولة لضمان خلوه من السكر والمواد المضافة، ويعد خيارا ممتازا لمن يفضلون الأطعمة الطبيعية وغير المصنعة.

المكونات

نصف كوب من بذور القنب المقشر.

ثلاثة أو أربعة أكواب من الماء

رشة ملح البحر.

امزج المكونات جيدا حتى تحصل على خليط ناعم، ويمكنك إضافة تمرتين أو القليل من خلاصة الفانيليا لتعزيز النكهة الحلوة حسب الرغبة.

