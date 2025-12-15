الصحة تكشف عن ترتيب الفيروسات التنفسية الأكثر انتشاراً في الشتاء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات التنفسية تنشط بشكل ملحوظ في فصل الشتاء.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن فيروس الإنفلونزا A يحتل المركز الأول في معدلات الانتشار، مضيفًا أن الفيروس المخلوي التنفسي يأتي في المرتبة الثانية.

أوضح عبد الغفار أن فيروس كورونا يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث الإصابات حالياً، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس الوضع الوبائي الحالي في مصر.

وتابع المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الخط الساخن 105 استقبل 5000 مكالمة خلال نوفمبر 2025، مؤكدًا تحقيق نسبة استجابة 100% لجميع الاتصالات تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة.

أكد عبد الغفار، أن أبرز الاستفسارات تركزت على التطعيمات واللقاحات بنسبة 20%، تلتها الاستفسارات العامة والشكاوى ضد المنشآت الصحية.