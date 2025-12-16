إعلان

ما تأثير النظام الغذائي على جودة النوم؟

كتب : أسماء مرسي

01:30 ص 16/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة علمية حديثة أن النظام الغذائي اليومي يؤدي دورا مباشرا في تحديد جودة النوم.

ووفقا لما نشرته مجلة Frontiers in Nutrition، أشار باحثون من جامعة جورج ماسون الأمريكية إلى أن نوعية الطعام وطريقة تناوله تؤثران بشكل واضح على النوم، سواء لدى المصابين بالسكري أو غير المصابين به.

وأظهرت الدراسة وجود ارتباط وثيق بين مستويات السكر في الدم، ونوع النظام الغذائي، وجودة النوم، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وتبين أن مرضى السكري ومقدمات السكري هم الأكثر عرضة للأرق واضطرابات النوم وعدم الحصول على الراحة الكافية، كما كشفت النتائج، أن التحكم الصارم في النظام الغذائي ومستويات السكر في الدم يرتبط أحيانا بتراجع جودة النوم.

وبينت النتائج أن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين والغنية بالدهون من أكثر الأنماط الغذائية ضررا على النوم، إذ ارتبطت بتدهور ملحوظ في جودته، في المقابل، أظهر اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالدهون قدرة على تقليل خطر قصر مدة النوم، سواء لدى مرضى السكري أو الأشخاص ذوي المستويات الطبيعية للغلوكوز.

وأشار الباحثون إلى أن تحسين جودة النوم لا يعتمد فقط على تنظيم الروتين اليومي، بل يتطلب أيضا الانتباه إلى العادات الغذائية وحالة التمثيل الغذائي، مشيرين إلى أن النظام الغذائي عاملا مهما في صحة النوم.

جودة النوم النظام الغذائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء