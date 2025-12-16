كشفت دراسة علمية حديثة أن النظام الغذائي اليومي يؤدي دورا مباشرا في تحديد جودة النوم.

ووفقا لما نشرته مجلة Frontiers in Nutrition، أشار باحثون من جامعة جورج ماسون الأمريكية إلى أن نوعية الطعام وطريقة تناوله تؤثران بشكل واضح على النوم، سواء لدى المصابين بالسكري أو غير المصابين به.

وأظهرت الدراسة وجود ارتباط وثيق بين مستويات السكر في الدم، ونوع النظام الغذائي، وجودة النوم، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وتبين أن مرضى السكري ومقدمات السكري هم الأكثر عرضة للأرق واضطرابات النوم وعدم الحصول على الراحة الكافية، كما كشفت النتائج، أن التحكم الصارم في النظام الغذائي ومستويات السكر في الدم يرتبط أحيانا بتراجع جودة النوم.

وبينت النتائج أن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين والغنية بالدهون من أكثر الأنماط الغذائية ضررا على النوم، إذ ارتبطت بتدهور ملحوظ في جودته، في المقابل، أظهر اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالدهون قدرة على تقليل خطر قصر مدة النوم، سواء لدى مرضى السكري أو الأشخاص ذوي المستويات الطبيعية للغلوكوز.

وأشار الباحثون إلى أن تحسين جودة النوم لا يعتمد فقط على تنظيم الروتين اليومي، بل يتطلب أيضا الانتباه إلى العادات الغذائية وحالة التمثيل الغذائي، مشيرين إلى أن النظام الغذائي عاملا مهما في صحة النوم.