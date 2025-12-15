إعلان

إطلالة أنيقة ومحتشمة.. ملكة جمال العالم 2025 بلوك جذاب

كتب : شيماء مرسي

07:54 م 15/12/2025
ظهرت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة أنيقة ومحتشمة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت أوبال بـ بدلة محتشمة باللون الأبيض مكونة من بليزر وبنطلون تتناسب مع قوامها وجسمها ورشاقتها، ونسقت أسفله توب بنفس اللون.

واعتمدت أوبال مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي وآي شادو بدرجات النيود.

واختارت أوبال أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة أنيقة تتماشى مع البدلة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وانسيال.

أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم 2025 اطلالة ملكة جمال العالم

