حادث قطار طوخ.. سقوط عدد من الحاويات وجار استعادة حركة التشغيل


كتب- محمد نصار:

02:07 ص 16/12/2025

رفع الكونتنرات المتساقطة من قطار طوخ

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا قالت فيه، إنه في تمام الساعة 23.10 من مساء الاثنين 15/12/2025، وأثناء مسير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو الخروج عن القضبان.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث وجار العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.

وتتابع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة، كما شكلت الهيئة لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على حركة القطارات نتيجة للحادث، مؤكدة حرصها على اتخاذ التدابير للحفاظ على سلامة التشغيل وأمن وسلامة المواطنين.

