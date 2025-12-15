إعلان

مشروب ينظم السكر في الدم ويمنع زيادة الوزن

كتب : سيد متولي

03:00 م 15/12/2025

تعبيرية

يمكن لبعض المشروبات التي لا نسمع عنها من قبل أن يكون لها فوائد صحية لا نعرفها، ولعل أشهر الأمثلة على ذلك مشروب ماء البامية، لكن ماذا يفعل بجسمك؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن البامية طعام شهير غني بالعناصر الغذائية، لكن ماذا عن فوائد مستخلصها المائي، والذي يعرف بـ ماء البامية؟.

طريقة تحضير ماء البامية

اغسل قرون البامية جيدا، واقطع الطرفين قطع صغيرة، وانقع البامية في كوب من الماء طوال الليل (8-10 ساعات على الأقل).

في الصباح، قلّب الماء وصفّيه لإزالة قطع البامية، ثم أضف عصير الليمون أو العسل حسب الرغبة، وتناوله على معدة فارغة.

فوائد ماء البامية

إنقاص الوزن

ماء البامية إضافة مثالية منخفضة السعرات الحرارية لنظام غذائي لإنقاص الوزن، إذ يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

التحكم في سكر الدم

مشروب ماء البامية يعمل على امتصاص السكر بفضل محتواه من الألياف، ما يمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تحسين صحة الأمعاء

مشروب ماء البامية يساعد على الهضم، ويمنع الانتفاخ، ويعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة.

مخاطر محتملة لـ ماء البامية

قد يسبب هذا المشروب الانتفاخ والغازات بسبب محتوى الألياف، لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البامية.

إذا كنت تتناول أدوية لمرض السكري، استشر طبيبك قبل تناول ماء البامية يوميا.

