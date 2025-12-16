إعلان

مواطن يروي لحظة اقتحام أتوبيس مدرسة لغرفة نومه بمدينة بدر

كتب- حسن مرسي:

02:39 ص 16/12/2025

جانب من الحادث

روى المواطن محمد عبده، صاحب الشقة التي اقتحمها أتوبيس مدرسة في مدينة بدر، لحظات الرعب التي عاشها مع أسرته.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة": "كنت نايم في أمان الله، وفجأة في السادسة صباحًا صحيت لقيت الأتوبيس جمبي في أوضة نومي"، واصفاً المشهد بأنه كان كالكابوس.

وأكد أن العناية الإلهية وحدها هي التي أنقذته هو وزوجته وأطفاله الذين كانوا ينامون معه في نفس الغرفة.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك إصابات جسدية، لكن الصدمة النفسية التي تعرضت لها الأسرة كانت "غير عادية".

وأوضح المتضرر أن شقته الموجودة في الدور الأرضي تحولت إلى ركام، قائلاً: "أوضة نومي وشقتي بالكامل مفتوحة على الشارع".

وتابع: "أنا قاعد في الشارع حرفيًا، مش عارف أروح فين ولا أبات فين أنا وعيالي".

وكشف عبده عن رد فعل المدرسة المالكة للأتوبيس، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه أحد منهم حتى الآن للتعويض أو حتى للاطمئنان

وأضاف: "محدش عبرنا من إدارة المدرسة.. وصاحب العقار بيطالبني بإصلاح الشقة، وده يفوق قدرتي المادية".

محمد عبده، حمد سالم لمة أخيرة توبيس مدرسة

