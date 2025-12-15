تلوث الهواء داخل المنازل أحد العوامل المؤثرة سلبًا في صحة الجهاز التنفسي، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يزداد الاعتماد على أجهزة التدفئة والطهي.

وتشير الأدلة الصحية إلى أن بعض هذه الأجهزة تطلق ملوثات هوائية ضارة تؤثر في الصحة، خاصًة الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، بحسب ما ذكره موقع healthdirect.

مواقد الغاز

مواقد الغاز والأجهزة التي تعتمد على الغاز مثل بعض أنواع الساخانات من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء الداخلي، حيث يتسبب تشغيلها إلى انبعاث غازات ضارة، أبرزها ثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، إلى جانب جسيمات دقيقة قادرة على تهييج الشعب الهوائية وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي.

وتؤدي هذه الانبعاثات بزيادة التهابات الجهاز التنفسي، وارتفاع نوبات الربو، وتهيج الحلق والرئتين، مع ازدياد المخاطر الصحية لدى الأطفال وكبار السن.

وكشفت دراسات أن مستويات ثاني أكسيد النيتروجين داخل المنازل تتجاوز الحدود الصحية الموصى بها عالميًا عند استخدام هذه المواقد دون تهوية كافية.

لذا يوصى بالاعتماد على بدائل كهربائية قدر المستطاع أو التأكد من وجود أنظمة تهوية فعالة، مثل شفاطات المطبخ التي تطرد الهواء إلى خارج المنزل.

المدافئ التي تعتمد على الحطب

أن الدخان الناتج عنها يحتوي على جسيمات دقيقة وملوثات تؤثر سلبًا في صحة الرئتين، وتشير التقارير الصحية إلى أن هذه الجسيمات يمكن أن تخترق أعماق الجهاز التنفسي، مسببة التهابات رئوية وتدهور في وظائف التنفس، كما تحتوي على أول أكسيد الكربون ومركبات عضوية متطايرة.

وتشمل الآثار الصحية المحتملة تهيج الشعب الهوائية، وضعف المناعة وإلحاق الضرر بالجهاز التنفسي، وتفاقم حالات الربو والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون في حال عدم تصريف الدخان والغازات بشكل سليم.

وينصح عند استخدام هذه المدافئ بضرورة توفر نظام تهوية فعال، مع إمكانية الاستعانة بأجهزة تنقية الهواء ذات الكفاءة العالية للحد من تركيز الجسيمات الضارة.

بعض الأجهزة الكهربائية

على الرغم من أن الأجهزة الكهربائية تعد أقل خطورة مقارنة بأجهزة الاحتراق، إلا أن بعض الأجهزة المزودة بملفات تسخين أو محركات، مثل مجففات الشعر، ومحمصات الخبز، والقلايات الهوائية، تطلق جسيمات دقيقة جدًا في الهواء أثناء التشغيل.

وتكمن المخاطر الصحية المحتملة في قدرة هذه الجسيمات على الوصول إلى الحويصلات الهوائية، وتحتوي على آثار معادن ثقيلة تسهم في زيادة التهيج والالتهاب، خاصة لدى الأطفال بسبب صغر حجم مجاريهم التنفسية.

لذلك ينصح باستخدام هذه الأجهزة في أماكن جيدة التهوية، وتقليل تشغيلها قدر الإمكان.

