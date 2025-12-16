إعلان

حسام موافى يوضح التفسير الطبى الأقرب لواقعة وفاة السباح الشاب يوسف

كتب- حسن مرسي:

02:11 ص 16/12/2025

الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن التفسير الطبي الأقرب لوفاة السباح الشاب يوسف.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" أن السبب لم يكن الإجهاد البدني المباشر، قائلاً: "الموت كان موت جذع مخ، ويوسف لم يمت ثم غرق، بل غرق ثم مات".

وأضاف موافي أن السيناريو الأرجح هو تعرض الشاب لخلل مفاجئ في كهرباء القلب أو رجفان أذيني أثناء السباحة.

وتابع أن هذا الخلل أفقد السيطرة على جسده مما أدى إلى الغرق، ومن ثم حدثت الوفاة نتيجة توقف جذع المخ، مؤكداً أن الإجهاد وحده لا يسبب الوفاة بهذه الصورة.

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة على أن إنقاذ مثل هذه الحالات يكون ممكناً جداً في حالة التدخل خلال الدقيقة الأولى.

وأعلن عن مبادرة عاجلة لإنقاذ أرواح الرياضيين والمواطنين، داعيًا إلى توفير جهاز الصدمات الكهربائية الآلي (AED) إلزاميًا في كل الأماكن العامة، موضحًا "الجهاز سعره لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجب أن يكون موجوداً في كل نادٍ رياضي، وكل مكان مزدحم".

حسام موافي أحمد سالم كلمة أخيرة الإجهاد البدني

