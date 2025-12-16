يسعى الكثيرون إلى إنقاص الوزن بطريقة طبيعية وآمنة من خلال التغذية الصحية بدل الاعتماد على الحقن أو المكملات المكلفة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن هناك بعض العناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الألياف

الألياف تؤدي دورا أساسيا في تثبيت مستوى السكر في الدم وإبطاء عملية الهضم، ما يزيد إفراز هرمون GLP-1 ويطيل الشعور بالشبع.

الألياف البريبايوتيكية: تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة وتنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تحفز إفراز GLP-1. أمثلة: الثوم، البصل.

النشا المقاوم: يصل إلى الأمعاء الغليظة سليماً ويعزز البكتيريا النافعة، مثل العدس، البطاطا المطبوخة والمبردة.

الألياف القابلة للتخمر: تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الالتهابات، مثل الشوفان، التفاح، الفاصوليا، الخضراوات الجذرية.

البروتين

تعمل الأطعمة الغنية بالبروتين على تعزيز إفراز GLP-1 وPYY، وتمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، خاصة عند تناولها مع الألياف.

أفضل مصادر البروتين: البيض، الأسماك، الدواجن، الفاصوليا، العدس، الزبادي.

الدهون الصحية

تبطئ الدهون الصحية عملية الهضم وتعزز إفراز GLP-1، ما يساعد على تثبيت مستوى السكر وتقليل الشهية.

توجد الدهون الصحية في زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، البذور، الأسماك الدهنية.

البوليفينولات ومضادات الأكسدة

تغذي البوليفينولات البكتيريا النافعة وتقلل الالتهابات، ما يعزز إفراز GLP-1 ويزيد من الشعور بالشبع.

أفضل المصادر مثل التوت الأزرق، التوت الأحمر، الفراولة، الرمان، الشوكولاتة الداكنة، الشاي الأخضر، العنب، التفاح.

البروبيوتيك

توفر الأطعمة المخمرة بكتيريا نافعة تدعم إفراز هرموني GLP-1 وPYY، وتوجد في بعض الأطعمة مثل، الزبادي، الكفير، الملفوف المخلل، الكيمتشي.

اقرأ أيضا:

تعاني منه دينا الشربيني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل".. علامات تكشف إصابتك بالفشل الكلوى

احذرها "حقنة البرد" فيها سم قاتل- طبيب يجيب

هذا ما يحدث لجسمك وقلبك عند تناول شوربة العدس

مكون بسيط من مطبخك يخفض الكوليسترول.. احرص عليه

تظهر قبل النوم.. 5 إشارات إنذارا مبكرا للسرطان



